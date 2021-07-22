ذبح 190 عجل وتوزيعها على الفقراء بسوهاج



جدير بالذكر انه شارك ذبح الأضاحي اليوم بمجزر جهينة شمال غرب سوهاج الدكتور عبد الراضي، مدير إدارة جهينة البيطرية والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير مجزر جهينة وبحضور عدد من رؤساء الجمعيات الأهلية بجهينة.



تم ذبح عدد ٢٧ عجل بقرى داخل مجزر جهينة وبحضور إبراهيم فرج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بسوهاج وعصام َالهواري مدير قطاع جنوب الصعيد لتنمية الموارد مؤسسة َ مصر الخير وعدد من المسؤولين والمتطوعين بمؤسسة مصر الخير، وذلك من أجل وذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم بعد الكشف الطبي البيطري عليها يتم تسليم اللحوم إلى الأسر والمستحقين.





جاء ذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، ومؤسسة مصر الخير فرع سوهاج.



قامت مؤسسة مصر الخير بذبح 190عجل تسمين، ومن خلال 135 جمعية اهليه بكافة مدن المحافظة، وعددهم ١١مركز ومدينه وتم الذبح داخل المجازر حفاظا على صحة سلامة المواطنين.