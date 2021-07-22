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ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 419 ألفا

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، لكن من المستبعد أن يشير ذلك إلى تحول جوهري في أوضاع سوق العمل، إذ من المنتظر أن يشهد يوليو نموا قويا للوظائف مثل سابقيه.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت 51 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 419 ألفا للأسبوع المنتهي في 17 يوليو .

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 350 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وانخفضت الطلبات من ذروة عند 6.149 مليون في أوائل أبريل لكنها تظل فوق نطاق بين 200 و250 ألف طلب وهو ما يعتبر متوافقا مع سوق عمل تتسم بالمتانة.

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