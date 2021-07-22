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صفقة العيد| إحباط جلب وتهريب كمية من مخدر الآيس بـ 16 مليون جنيه

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إجهاض مخطط عناصر تشكيل عصابي دولي قام بجلب وتهريب كمية كبيرة من مخدر الآيس عبر المنافذ الشرعية للبلاد ورصد نشاطهم الإجرامي وضبط عناصره داخل البلاد.

إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

وفي ضوء واقعة ضبط أحد العناصر الإجرامية، يحمل جنسية إحدى الدول يقوم بجلب شحنة كبيرة لمخدر الآيس بصدد تهريبها إلى داخل البلاد، حال وصوله لميناء القاهرة الجوى قادمًا من إحدى الدول، وما أسفرت أعمال التفتيش من ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت 6،400 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، وبتطوير مناقشة المتهم وبإجراء جمع وتحليل المعلومات.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد زعيم التشكيل العصابي يحمل جنسية إحدى الدول، ومتواجد بتلك الدولة كما أمكن تحديد أحد عناصر التشكيل يحمل ذات الجنسية، مقيم بالبلاد بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة والمكلف بإستلام الشحنة عقب تهريبها بغية ترويجها داخل البلاد مشاركةً مع المتهم المضبوط.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاعي الأمن الوطني، الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبط المتهم فى كمين أعد له بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وبحوزته مبالغ مالية "محلية، أجنبية"، هاتف محمول.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (16٫000٫000 – ستة عشر مليون جنيه تقريبًا).

ما أثمرت عنه تلك الجهود كان له الأثر البالغ فى وأد محاولة إغراق سوق الإتجار غير المشروع بمخدر (الآيس) في مهدها، وحجب كميات كبيرة منه، ويعد تتويجًا لجهود وزارة الداخلية فى مجال المكافحة، ودعمًا للجهود المبذولة فى شأن خفض الطلب على المخدرات ودرء شرورها وتلافى آثارها الضارة عن المجتمع المصري، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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