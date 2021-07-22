أمير كرارة يستعرض لياقته البدنية في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

شارك الفنان أمير كرارة، متابعيه فديو عبر خاصية "استوري" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" وهو يمارس الرياضة.



وظهر "كرارة" في الفديو الذي نشره على صفحته، وهو يمارس رياضة الجري على إحدي الشواطئ أثناء عطلته الصيفية.



يذكر أن شارك أمير كرارة في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "نسر الأغراب" من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.