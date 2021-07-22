إيفرتون يتعاقد مع نجم باير ليفركوزن

أعلن إيفرتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم التعاقد مع الجناح ديماراي غراي من باير ليفركوزن الألماني بعقد لمدة ثلاث سنوات اليوم الخميس.





ولم يتم الكشف عن المقابل المادي للصفقة، بينما ذكرت تقارير بريطانية إعلامية أن إيفرتون دفع حوالي 1.6 مليون جنيه إسترليني لضم غراي.





وبدأ غراي، لاعب منتخب إنجلترا السابق تحت 21 عاما، مسيرته في برمنجهام سيتي في 2013، قبل الانتقال إلى ليستر سيتي بعدها بثلاث سنوات وكان ضمن تشكيلة ليستر الفائزة بالدوري موسم 2015-2016.





وانتقل اللاعب البالغ عمره 25 عاما من ليستر إلى ليفركوزن في يناير هذا العام وشارك في 12 مباراة بموسم 2020-2021 وسجل هدفا واحدا.





وأصبح جراي ثالث لاعب ينتقل إلى إيفرتون تحت قيادة مدربه الجديد رفائيل بنيتز بعد الحارس أسمير بيجوفيتش والجناح أندروس تاونسند. وسيبدأ إيفرتون، عاشر الترتيب في الموسم الماضي، مشواره في الدوري الممتاز على أرضه أمام ساوثامبتون في 14 أغسطس.



