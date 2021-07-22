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الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن ضم جناح محلي مميز للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني طلب التعاقد مع عبدالرحمن مجدي جناح فريق الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ورفض مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب بيتسو موسمياني، خصوصًا أن إدارة نادي الإسماعيلى، سوف تطلب أرقام مالية كبيرة لبيع اللاعب.

كما رفض مجلس إدارة الأهلي ضم أى صفقة من الإسماعيلي بالوقت الحالي، بسبب الظروف التى يمر بها الدراويش، ولتجنب الاتهامات المنتظرة بشأن تفريغ الفريق من أهم النجوم.

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