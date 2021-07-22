الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة





يواصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البحث عن ضم جناح محلي مميز للحصول على خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني طلب التعاقد مع عبدالرحمن مجدي جناح فريق الإسماعيلى خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ورفض مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب طلب بيتسو موسمياني، خصوصًا أن إدارة نادي الإسماعيلى، سوف تطلب أرقام مالية كبيرة لبيع اللاعب.



