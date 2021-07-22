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باريس سان جيرمان يقدم صفقة فينالدوم لوسائل الإعلام

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الخميس لاعبه الجديد الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم لوسائل الإعلام.

وصل فينالدوم إلى مقر العملاق الفرنسي وقام بإجراء جلسة تصوير بقميص ناديه الجديد والذي إنضم له قادمًا من ليفربول في صفقة إنتقال حر حتى صيف العام 2024.

وكان النادي الباريسي قد أعلن عن صفقة فينالدوم على هامش مشاركة منتخب هولندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويعد فينالدوم الصفقة الأولى التي أعلن عنها الفريق الفرنسي قبل أن يتبعها صفقة التعاقد مع أشرف حكيمي وسيرجيو راموس وأخيرصا الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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