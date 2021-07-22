حسن شاكوش يشوق جمهوره لحفله الغنائي بـ دبي



يستعد المطرب حسن شاكوش لإحياء حفل غنائي في دبي ضمن حفلات عيد الأضحي.



و نشر " شاكوش " عبر خاصية " أستوري " عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام " فيديو وعلق عليه قائلا بروفه من قبل حفله دبي ".



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان حسن شاكوش " أفتحي شباكك انا جيت " تعاون مع الفنانه ياسمين رئيس من ألحان حسن شاكوش، كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، توزيع أسلام ساسو.