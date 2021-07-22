وزير الأوقاف يعين نوح العيسوي مسئولاً للاتصال السياسي بالأوقاف



2. الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش نائبًا للرئيس



3. أ عبد الحميد عمر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية عضوًا



4. أ رفيق إبراهيم القاضي مدير عام المكتب الفني عضوًا



5. أ خالد أبو دلال مدير عام الاتصال السياسي عضوًا



6. الشيخ خالد أبو القاسم معاون رئيس القطاع الديني عضوًا

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير مسئولًا للاتصال السياسي بوزارة الأوقاف.وأعاد الوزير تشكيل لجنة الاتصال السياسي على النحو التالي:1. د نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير رئيسًا