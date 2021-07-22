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بوتين يهنئ السيسى بالذكرى الـ69 لثورة يوليو المجيدة

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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بعث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى برقية تهنئة؛ بمناسبة ذكرى مرور 69 عاما على ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الرئيس بوتين فى نص البرقية، التى نشرتها سفارة روسيا بالقاهرة، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم: "أرجو أن تتقبل منى التهانى الصادقة بمناسبة الذكرى 69 لثورة يوليو عام 1952، تثمن روسيا عاليا العلاقات مع مصر والتى تتطور بروح الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف: "إننى على ثقة من أننا سنواصل بناء حوار ثنائي بناء والتعاون في كافة المجالات والتعاون لحل المشاكل الدولية الحالية لصالح شعوبنا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أتمنى مخلصا لكم موفور الصحة والنجاح للشعب المصرى الصديق والسلام والازدهار".

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