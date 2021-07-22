تامر حسني يحتفل بتحقيق كليب أغنيته "صعبة" 7 ملايين مشاهدة

احتفل النجم تامر حسني، بتحقيق كليبه "صعبة"، 7 ملايين مشاهدة، وذلك من خلال صورة شاركها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "حسني" قائلا: "الحمدلله وشكرًا لكل اللي تعب في الأغنيه والكليب

و شكرًا الجماهير العظيمه اللي حبت الأغنيه وخليتها تعمل رقم استثنائي زي دا في اول يوم

صعبه كلمات والحان عزيز الشافعي

توزيع عبد الرحمن شوقي

مستر علي فتح الله

إخراج العبد لله تامرحسني".



يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسني مشاركته في فيلم "مش أنا" مع عدد من الفنانين، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا فور طرحه بدور عرض السينمات.

