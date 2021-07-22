في ثالث أيام العيد.. تسمم شقيقتين إثر تناولهما وجبة فاسدة بأطفيح

أصيبت فتاة وشقيقتها الصغرى بحالة تسمم بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة من مستشفى أطفيح المركزي بوصول حالتي تسمم.



تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق والرائد محمد سعيد رئيس مباحث القسم توصلت إلى إصابة شيماء محروس 20 سنة وشقيقتها ندى 6 سنوات بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة فاسدة.



وتخضع الشقيقتان للعلاج اللازم تحت إشراف الأطباء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.