Advertisements

في ثالث أيام العيد.. تسمم شقيقتين إثر تناولهما وجبة فاسدة بأطفيح

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
أصيبت فتاة وشقيقتها الصغرى بحالة تسمم بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة من مستشفى أطفيح المركزي بوصول حالتي تسمم.

تحريات العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق والرائد محمد سعيد رئيس مباحث القسم توصلت إلى إصابة شيماء محروس 20 سنة وشقيقتها ندى 6 سنوات بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهما وجبة فاسدة.

وتخضع الشقيقتان للعلاج اللازم تحت إشراف الأطباء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

أخبار تهمك

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 16 ساعة

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

03:30 م

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان