"أثناء حفل الزفاف".. جهود أمنية مكثفة لضبط سائق دهس فتاة بالمعادى

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لضبط سائق سيارة ملاكي هارب لقيامه بدهس فتاة بمنطقة كورنيش النيل بالمعادي.



واستمع رجال المباحث لشهود العيان الذين قالوا أن سيارة ملاكي مرسيدس سوداء اللون، وأن المتهم كان يقوم بحركات استعراضية بسيارته أثناء حفل زفاف، وأضافوا أنهم شاهدوا المجنى عليها أثناء قيامها بالسير أمام المجنى عليه وكان يقوم بحركات استعراضية بسيارته وقاما بدهسها.



وردت إشارة من غرفة عمليات المرور، لقسم شرطة المعادي، مفادها وقوع حادث سير ومصرع فتاة، وبالانتقال والفحص تبين مصرع فتاة تدعى “فاطمة.م"، ومقيمة بمدينة حلوان، بعدما صدمها سائق سيارة ملاكى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.





