موعد مباراة روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي 2021 - 2022





يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة فريق ميلان ضد نظيره روما في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الايطالي الممتاز 2021/2022.





ويستعد فريق روما لمواجهة نظيره إنتر ميلان الأحد الموافق ٣١ أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





وستلعب مباراة فريق روما ضد نظيره ميلان يوم الاحد الموافق ٣١ أكتوبر في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





وستذاع مباراة فريق روما ضد نظيره ميلان يوم الأحد ٣١ المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على "يوتيوب" حتى تعلن رابطة الدوري عن القناة التي ستشتري حقوق بث مباريات الموسم الجديد.



