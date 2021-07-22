Advertisements

كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع نجم بيراميدز

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز في مقدمة الصفقات المطلوبة لتدعيم القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث يري كارتيرون أن أحمد أيمن منصور، سيكون إضافة قوية للزمالك لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات عالية وكذلك قدرته علي اللعب في أكثر من مركز.

وتحدث كارتيرون للمقربين إليه، بأنه قادر على استنساخ أحمد فتحي جديد حال التعاقد مع أحمد أيمن منصور، حيث يمتلك الأخير جزء كبير من قدرات أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

وطلب كارتيرون التعاقد مع لاعبان في صفوف بيراميدز بشكل رسمي هما البوركينابي إيريك تراوري وأحمد أيمن منصور.

ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز لحسم الصفقات المنتظرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم كارتيرون بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

منذ 43 دقيقة

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 6 ساعات

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فاروق جعفر يبلغ الزمالك بضرورة التعاقد مع مهاجم بيراميدز

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز في الميركاتو الصيفي

مدافع بيراميدز مُرشح للانتقال إلى الزمالك

نجم بيراميدز معروض على الزمالك

مدافع بيراميدز مُرشح للانتقال إلى الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

03:30 م

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان