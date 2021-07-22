كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع نجم بيراميدز

يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد أيمن منصور لاعب فريق بيراميدز في مقدمة الصفقات المطلوبة لتدعيم القلعة البيضاء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





حيث يري كارتيرون أن أحمد أيمن منصور، سيكون إضافة قوية للزمالك لما يمتلكه من إمكانيات ومهارات عالية وكذلك قدرته علي اللعب في أكثر من مركز.





وتحدث كارتيرون للمقربين إليه، بأنه قادر على استنساخ أحمد فتحي جديد حال التعاقد مع أحمد أيمن منصور، حيث يمتلك الأخير جزء كبير من قدرات أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.





وطلب كارتيرون التعاقد مع لاعبان في صفوف بيراميدز بشكل رسمي هما البوركينابي إيريك تراوري وأحمد أيمن منصور.





ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز لحسم الصفقات المنتظرة.



