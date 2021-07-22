Advertisements

اختل توازنه.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه بعد سقوطه من قطار بمنشأة القناطر

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة  بشمال الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة سقوطه من قطار بمنشأة القناطر، نتيجة اختلال توازنه اثناء قفزه من قطار خلال سيره.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع أحد الأشخاص بمنشأة القناطر، نتيجة حادث قطار.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا كان يستقل القطار وحاول القفز منه خلال سيره، لعدم توقف القطار بالمحطة الخاصة ببلدته، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 23 دقيقة

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 16 ساعة

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ 9 دقائق

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"خنقني يا بابا".. والد المتهمة بقتل زوجها في طوخ يحكي تفاصيل جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 7 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

05:50 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان