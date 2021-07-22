اختل توازنه.. التصريح بدفن شاب لقى مصرعه بعد سقوطه من قطار بمنشأة القناطر

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه نتيجة سقوطه من قطار بمنشأة القناطر، نتيجة اختلال توازنه اثناء قفزه من قطار خلال سيره.



تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة بلاغا بمصرع أحد الأشخاص بمنشأة القناطر، نتيجة حادث قطار.



وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا كان يستقل القطار وحاول القفز منه خلال سيره، لعدم توقف القطار بالمحطة الخاصة ببلدته، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار ما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



