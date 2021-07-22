مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم ريال مدريد





دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في مفاوضات مع ريال مدريد للحصول على خدمات واحد من أبرز لاعبي الملكي خلال الفترة القادمة.





ويحتاج المانيو إلى ضم رفائيل فاران البالغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا من أجل ترميم الخط الخلفي بعد وجود ثغرات في ذلك المركز خلال الموسم الماضي.





وقالت صحيفة ذا صن البريطانية أن مانشستر يونايتد يعرض ما يقارب 43 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم فاران لكن الريال يرفض التفريط في خدماته بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.





يذكر أن فاران يدخل في عامه الأخير في عقده مع الملكي وبإمكانه أن يرحل مجانًا عن الملكي الموسم القادم ما يجعل الريال في حاجة إلى الموافقة على بيعه خوفًا من رحيله مجانًا.