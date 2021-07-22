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"الانتخابات المبكرة أمر حتمي".. برلماني يهاجم أردوغان وحكومته

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أكد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، أن الانتخابات المبكرة أمر حتمي، قائلًا «الانتخابات المبكرة ستنهي الحياة السياسية لرجب طيب أردوغان، أو بالأحرى ستنهي حكومته.

 

وانتقد أوزال الرئيس التركي، قائلًا «ألا يرى غطرسة عائلته وصهره، وغطرسة المحيطين به في القصر؟!».

 

وأوضح أوزال أن البرلمان يُساء إدارته من قبل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بشكل غير سليم، ويرتكب الأخطاء باستمرار ويغير نفس القوانين مرارًا وتكرارًا، وفق موقع جريدة «جمهورييت» التركية.


 
 

وقال أوزال «في السنوات الثلاثة الماضية، أقر البرلمان التركي 188 اقتراح قانون، 108 منهم كانت اتفاقيات دولية، سن الحزب الحاكم مقترحات القانون التي قدمها، لكن من بين 3 آلاف و380 اقتراحًا تم رفضه، هناك 2530 مقترحًا لحزب الشعب الجمهوري. أيا كان ما تقترحه المعارضة، فهم يرفضونه. هناك العديد من اللوائح في 3380 مشروع قانون، كل منها سوف يرضي مواطني هذا البلد، لكن كل هذه التوقعات ذهبت سدى».


 
 

وأكد أوزال أن المراسيم الرئاسية أنهت السلطة التشريعية للبرلمان، قائلًا «اعتبارًا من 15 يوليو، تمت إزالة 2455 مادة بـ80 قرارًا رئاسيًا. واعتبارا من نفس التاريخ، بلغ العدد الإجمالي للمواد في القوانين التي أقرها البرلمان 2369 مادة، وتبين أن هذا النظام الفردي، المسمى بنظام الحكم الرئاسي، أزال نصف السلطة التشريعية للبرلمان. وهذا هو سبب اعتراضنا».

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