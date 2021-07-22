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سائق يصدم شابا بسيارته في ميدان الحصري.. وتكثيفات أمنية لضبطه

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط سائق سيارة صدم قائد دراجة نارية، وفر هاربا بمدينة 6 أكتوبر.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بميدان الحصري.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن سائق سيارة دهس قائد دراجة نارية يدعى هادي محمد 24 سنة، ولاذ بالفرار.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة بكسر في القفص الصدري وجروح متفرقه بالجسم.

وتم نقل المصاب إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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