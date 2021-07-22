عاجل - الترجي يُعلن انفصاله عن معين الشعباني

أعلن نادي الترجي التونسي نهاية حقبة مدربه معين الشعباني موجهًا الشكر له على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية لفريق باب سويق.





وكتب النادي التونسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل فيس بوك :"يتقدم الترجي الرياضي التونسي بتحية شكر وتقدير إلى ابن النادي المدرب معين الشعباني على العمل الذي قام به وعلى التتويجات التي تحصل عليها على الصعيدين المحلي والقاري مع فريق أكابر كرة القدم".





وأضاف :" ويتمنى له بالمناسبة النجاح والتوفيق في محطاته القادمة في عالم التدريب".





وكان الترجي التونسي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد نظيره الأهلي المصري بعدما فاز عليه 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



