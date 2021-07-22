ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع خلال يوليو





كشفت أرقام صادرة اليوم الخميس، أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو انخفضت 1.1 نقطة في يوليو مقارنة مع الرقم المسجل في يونيو.





وقالت المفوضية الأوروبية، إن تقديرا أوليا أظهر أن معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو انخفضت إلى -4.4 هذا الشهر من -3.3 في يونيو.









كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى -2.5.





وفي الاتحاد الأوروبي ككل، هبطت معنويات المستهلكين 1.1 نقطة إلى -5.6.