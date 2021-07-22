عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل.





ويلتقي الأهلي بنظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





ويخوض الأهلي مباراة اليوم محتلًا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يدخل البنك الأهلي اللقاء في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.





تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-





حراسة المرمى : علي لطفي





خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة





خط الهجوم : محمود كهربا - جونيور أجاي - محمد شريف.



