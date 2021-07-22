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خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة النارية

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تكثف إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاوضاتها من أجل الحصول على خدمات واحد من أبرز لاعبي الدوري المصري الممتاز من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى كارتيرون إلى ضم حسام حسن نجم فريق نادي سموحة المعار إلى الاهلي الليبي لتدعيم خط هجوم القلعة البيضاء خلال الموسم الكروي الجديد خاصةً بعد تفعيل بند الشراء في عقد التونسي سيف الدين الجزيري.

وتسعى الإدارة البيضاء إلى الاتفاق مع فرج عامر رئيس نادي سموحة حول اتمام الصفقة في الأيام القادم خاصةً وأن المفاوضات جارية منذ الأسبوع الماضي.

وفي حالة الاتفاق على صيغة التعاقد سيتم الاعلان عن الصفقة ليكون حسام حسن وقتها الوريث الشرعي لمصطفى محمد في خط هجوم القلعة البيضاء.

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