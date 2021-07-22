الإعلان عن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الأهلي بعد قليل على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي :-





محمود الزنفلي - محمد فتحي - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - فادي فريد - أمير مدحت - أسامة إبراهيم - موسى ديوارا - أحمد إبراهيم ياسين - محمد حامد عيسى.





البدلاء :-





محمد مجدي - محمد كوفي - محمود سيد - أحمد شرويدة - محمد بسيوني - أحمد السعدني - حسام الصانع - كريم بامبو - محمد مثانن.



