محاولات لانتشال جثة غريق نهر النيل في ليلة العيد بالبدرشين

يكثف قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهودهم لانتشال جثة غريق بنهر النيل مركز البدرشين، جنوب الجيزة، اليوم الخميس.



تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمركز البدرشين



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بقطاع الجنوب.



التحريات الأولية أشارت إلى أن شابا نزل للاستحمام هربا من حرارة الجو فجرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.



ويعمل رجال الضفادع البشرية على تمشيط مجر نهر النيل بمكان الحادث؛ لانتشال جثة الغريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.