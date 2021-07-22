ديفيد ألابا يظهر في تدريبات ريال مدريد

ظهر المدافع النمساوي ديفيد ألابا اليوم الخميس، في ثالث أيام تدريب فريق ريال مدريد خلال فترة الإعداد للموسم المقبل، في الوقت الذي خاض فيه لوكا يوفيتش تدريبات منفردة، بينما شارك ميندي وماريانو وكارباخال في تدريبات داخل مرافق مدينة بالديبيباس الرياضية.





وضع ألابا نفسه تحت قيادة المدير الفني للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تدرب على يديه خلال توليه المسؤولية الفنية لفريق بايرن ميونخ، وذلك بعد يوم واحد من تقديمه رسمياً كلاعب في صفوف "الملكي"، في أول صفقات موسم 2021-2022.

وانضم ألابا إلى التدريبات إلى جانب زملائه الجدد على ملعب بالديبيباس، بعد توقيع عقده الذي يمتد لمدة خمسة مواسم وارتدائه القميص رقم 4 الذي تركه القائد السابق للفريق، سرخيو راموس، الذي انضم أخيراً إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وأنهى الفريق، الذي سيلعب مباراة ودية أمام رينجرز الإسكتلندي الأحد المقبل على ملعب إيبروكس، مجموعة من تمارين الاستحواذ والضغط والجمل التكتيكية والركض والعديد من المباريات على ملعب صغير.

وسيستأنف "الملكي" مرانه في العاشرة من صباح الغد، حسبما أكد النادي.