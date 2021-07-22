بسبب الشواطئ.. تكدس مروري كبير على كورنيش الإسكندرية (صور)



ولجأ عدد من قائدي السيارات إلى الهروب من الأزمة المرورية الخانقة من خلال التوجه إلى شارع الترام وشارع أبو قير، فيما لجأ أخرون إلى التوجه إلى محور المحمودية، في الوقت التي تشهد فيه شواطئ الإسكندرية وتحديدا بشرق المحافظة، إقبالا كبيرا من قبل الزائرين وخاصة رحلات اليوم الواحد من المحافظات والمدن المجاورة، حيث تخطت نسبة الإشغالات بها 100%.



هذا وقد أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بيانا تطالب فيه المواطنين قالت فيه، أنه نظرا لوصول نسب إشغال الشواطئ إلى 100% منذ العاشرة صباحا، فإنها تناشد الرواد بمنع التزاحم والتجمع أمام بوابات الشواطئ التي أعلنت الإدارة عن غلقها، مؤكدة أنها لن تسمح بتجاوز نسبة الإشغال.



وكان صدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي توقيع غرامات مالية جديدة على عدد 14 من مستأجري الشواطئ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ووجود عدد من شكاوي المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها.



وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قام بجولة تفقدية مكبرة على طول الكورنيش لمتابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.



وخلال الجولة أكد الشريف أن الإسكندرية دائما وأبدا تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.



ووجه الشريف مواطني وزائري الإسكندرية بضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة بشأن التواجد علي الشواطيء وذلك للحفاظ علي سلامتهم وصحتهم.

شهد طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تكدس مروري بين السيارات، نتيجة لتوافد المواطنين على شواطئ المحافظة.