عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

دخل نادي العين الامراتي في مفاوضات قوية للحصول على واحد من أبرز اللاعبين الناشطين في الدوريات العربية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشفت بعض التقارير الصحفية المغربية عن رغبة العين الاماراتي في الحصول على خدمات سفيان رحيمي من أجل تدعيم الشق الأمامي للفريق.





ورصد الفريق الاماراتي مبلغ 3 مليون يورو من أجل ضم رحيمي والذي كان توقفت مفاوضات الأهلي للحصول على خدماته عند الرقم 2.5 مليون دولار وهو ما رفضته إدارة الفريق المغربي.





وكان رحيمي واحد من العناصر التي طلب موسيماني الحصول عليها بعد ظهوره بشكل جيد في بطولة الكونفدرالية الافريقية خاصةً أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.



