7 إجراءات من "البيئة" للتخلص من التلوث الزيتي بشواطئ بورسعيد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدة توجيهات مهمة فور تداول مقطع فيديو بوجود تسريب زيت من إحدى السفن البحرية العابرة لقناة السويس إلى غاطس البحر المتوسط.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبزر إجراءات البيئة للتخلص من بقع الزيت في الشواطي المتضررة ببورسعيد:





1- تشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.





2-فتشت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود على الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.





3- مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتي الذي ظهر بشاطئ المناخ بمحافظة بورسعيد حيث تم إجراء المسح بداية من شاطئ مجمع المطاعم حتى شاطئ الصيد.





4-أسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ.





5-إزالة كافة آثار التلوث المتبقية من قبل مركز مكافحة التلوث البحري بالزيت (بتروسيف) التابع للهيئة العامة للبترول.





6- أخذ عينات من الزيت قبل تشتته، وإرسالها لفرع جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحليلها.



