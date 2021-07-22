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حقوق الإنسان بالعراق: نحتاج للوصول لنسبة 70% من الملقحين لخلق مناعة ضد كورونا

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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 أكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الخميس، أن العراق يحتاج للوصول إلى نسبة ٧٠٪؜ من الاشخاص الملقحين لخلق مناعة إيجابية ضد جائحة كورونا.


ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو المفوضية في العراق فاضل الغراوي قوله: إن عدم التزام المواطن وضعف الوعي لديه وتراكم عدم الثقة باجراءات الحكومة الصحية والخوف من مضاعفات اللقاح وعدم وجود حملة وطنية مكثفة هي السبب الرئيسي في عدم أخذ اللقاح لدى الكثير من المواطنين.


وأضاف الغراوي أن العراق أمام خطر حقيقي محدق بحياة المواطنين بسبب ارتفاع الإصابات مما يستدعي مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات استثنائية للتعامل مع عزوف المواطنين من أخذ اللقاح والبدء بحملة وطنية مستمرة واعتماد كارت التلقيح كوثيقة أساسية في كافة مؤسسات الدولة.
 

وسجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 8 آلاف و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و526 ألفا و943 إصابة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 7 آلاف و257 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و386 ألفا و331 حالة، فيما تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 18 ألفا و101 حالة.

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