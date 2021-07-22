مايان السيد تستمتع بإجازة عيد الأضحى بهذه الطريقة

شاركت الفنانة مايان السيد، عدد من الصور لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "السيد" بالشورت، وتيشيرت وسط الأشجار، واعتمدت في تسريحة شعرها على الشعر الكيرلي، وتفاعل معها الجمهور معبرين عن إعجابهم باستمتاعها وتألقها من خلال خاصية التعيلقات.



آخر أعمال مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.



