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دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية وسط الغردقة

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:21 م
ارشيفية
ارشيفية
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تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بشارع النصر وسط مدينة الغردقة.

وتلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الوحدات السكنية، بشارع النصر وسط مدينة الغردقة.

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بموقع الحريق لعدم امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات، وقام رجال الحماية المدنية في عمليات التبريد حتى لا يتجدد الحريق مره اخرى.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابةالعامة لمباشرة التحقيقات، لمعرفة أسباب الحريق.

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