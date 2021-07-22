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نشرة حوادث الفجر.. حكاية سفاح العيد فى إمبابة ووالد المتهمة بقتل زوجها في طوخ يحكي تفاصيل جديدة
الخميس 22/يوليو/2021 - 06:23 م
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.
الفتوى والتشريع تنهي نزاع بين "الري والبترول" في مشروع ١.٥ مليون فدان
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017على العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والرى (قطاع المياه الجوفية) ووزارة البترول والثروة المعدنية، والذي كان متضمن حفر وإنشاء ٥٠٠ بئر جوفية بالمنيا، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"عجزت زوجته عن سداد جمعية".. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق على يد جيرانه
كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية فى واقة قيام 5 متهمين بقتل سائق توك توك بطعنتين أدت إلى وفاته فى الحال، أن زوجته كانت معتادة لجمع أموال الجيران فى منطقتها لعمل جمعية بينهم، ولكنها مرت بظروف مادية جعلتها عاجزة عن سداد أموال الجيران فى ميعادها، فقاموا بالتشاجر معاها، وعندماء جاء وزجها من عمله قاما 5 أشخاص من الجيران بتسديد طعنتين له بسلاح أبيض "سكين"، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
محاولات لانتشال جثة غريق نهر النيل في ليلة العيد بالبدرشين
يكثف قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهودهم لانتشال جثة غريق بنهر النيل مركز البدرشين، جنوب الجيزة، اليوم الخميس، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"خنقني يا بابا".. والد المتهمة بقتل زوجها في طوخ يحكي تفاصيل جديدة
"خنقها وجرجرها بالضرب لحد المطبخ فلقت سكينة وكانت بتهوشة بس مات".. هكذا روى سعيد، والد المتهمة بقتل زوجها بطوخ في محافظة القليوبية، تفاصيل الحكاية لموقع الفجر الإلكتروني، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
أدمن المخدرات وذبح أمه.. حكاية سفاح العيد بإمبابة: "جلس يبكي بجانبها"
حالة من السكينة والهدوء تسود شارع البصراوي، الكائن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتفاجأ الأهالي، بأصوات صراخ وبكاء تصدر من شقة تقطنها سيدة عجوز رفقة أبنائها (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"خلاف أدى لقتل".. ذبح سيدة على يد نجلها فى إمبابة
كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل ذبح سيدة على يد نجلها بمنطقة إمبابة، أن المتهم هو الشقيق الأكبر، ويعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى العباسية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن إصابة 15 شخص برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ونقل المصابين بـ 5 سيارات إسعاف، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
الفتوى والتشريع تنهي نزاع بين "الري والبترول" في مشروع ١.٥ مليون فدان
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2017على العقد المبرم بين وزارة الموارد المائية والرى (قطاع المياه الجوفية) ووزارة البترول والثروة المعدنية، والذي كان متضمن حفر وإنشاء ٥٠٠ بئر جوفية بالمنيا، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"عجزت زوجته عن سداد جمعية".. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق على يد جيرانه
كشفت تحقيقات نيابة دار السلام الجزئية فى واقة قيام 5 متهمين بقتل سائق توك توك بطعنتين أدت إلى وفاته فى الحال، أن زوجته كانت معتادة لجمع أموال الجيران فى منطقتها لعمل جمعية بينهم، ولكنها مرت بظروف مادية جعلتها عاجزة عن سداد أموال الجيران فى ميعادها، فقاموا بالتشاجر معاها، وعندماء جاء وزجها من عمله قاما 5 أشخاص من الجيران بتسديد طعنتين له بسلاح أبيض "سكين"، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
محاولات لانتشال جثة غريق نهر النيل في ليلة العيد بالبدرشين
يكثف قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهودهم لانتشال جثة غريق بنهر النيل مركز البدرشين، جنوب الجيزة، اليوم الخميس، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"خنقني يا بابا".. والد المتهمة بقتل زوجها في طوخ يحكي تفاصيل جديدة
"خنقها وجرجرها بالضرب لحد المطبخ فلقت سكينة وكانت بتهوشة بس مات".. هكذا روى سعيد، والد المتهمة بقتل زوجها بطوخ في محافظة القليوبية، تفاصيل الحكاية لموقع الفجر الإلكتروني، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
أدمن المخدرات وذبح أمه.. حكاية سفاح العيد بإمبابة: "جلس يبكي بجانبها"
حالة من السكينة والهدوء تسود شارع البصراوي، الكائن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتفاجأ الأهالي، بأصوات صراخ وبكاء تصدر من شقة تقطنها سيدة عجوز رفقة أبنائها (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
"خلاف أدى لقتل".. ذبح سيدة على يد نجلها فى إمبابة
كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل ذبح سيدة على يد نجلها بمنطقة إمبابة، أن المتهم هو الشقيق الأكبر، ويعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى العباسية، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن إصابة 15 شخص برش خرطوش خلال مشاجرة نشبت بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج ونقل المصابين بـ 5 سيارات إسعاف، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).
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