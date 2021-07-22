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إيبارشية طهطا وجهينة تحتفل بعشية عيد القديسين كيرياكوس ويوليطه أمه

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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احتفلت إيبارشية طهطا وجهينة بعشية عيد استشهاد القديسين كيرياكوس ويوليطه أمه، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم.

وصلى نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية صلوات عشية العيد وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بسوهاج، وفي نهاية الصلوات تم تطييب رفات الشهيدين.
والقديسة يوليطه وابنها كيرياكوس من شهداء القرن الرابع وهما ينتميان لمدينة أيقونية بمقاطعة آسيا الصغرى، واستشهد "كيرياكوس" الطفل بعمر ثلاث سنوات بعد أن شهد للمسيح أمام الوالي إسكندروس في مدينة طرسوس ولحقت به أمه في نفس اليوم.

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