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أبطال أندية وادي دجلة في نهائي بطولة العالم للإسكواش

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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في سابقة لم تحدث من قبل ولأول مرة في التاريخ يتأهل بطلين من قلعةٍ واحدة بطلا أندية وادي دجلة "نوران جوهر" المصنفة الثانية عالميًا وعلي فرج المصنف الأول عالميًا حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش إلى نهائيات بطولة العالم للاسكواش المقامة بشيكاغو.

حيث تفوقت الدجلاوية نوران جوهر على نظيرتها الفرنسية "كاميل سيرم"  في مبارةٍ قوية استمرت ٣٦ دقيقة بنتيجة أشواط (١-٣) بواقع نقاط ( ٠-٣) (٨-١١) (٤-١١) (٣-١١).

كذلك تفوق البطل الدجلاوي "علي فرج" على منافسه المصري "طارق مؤمن" في مبارةٍ شرسة دامت ٨٤ دقيقة بنتيجةِ أشواط (٢-٣) بواقع نقاط (١٢-١٠) (٥-١١) (١٠-١٢) (١١-٥) (٨-١١) ومن المقرر أن يلتقي في مباراة الغد بالنيوزيلندي بول كول.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

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