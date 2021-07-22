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عاجل - الأهلي يفاجيء موسيماني

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح، تمديد عقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر حتى نهاية موسم 2023.

تمديد عقد موسيماني مع الأهلي

و نجح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في قيادة المارد الأحمر إلى الفوز بالعديد من البطولات، وعلى رأسها التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

و من المنتظر أن يمتد عقد الأهلي مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني حتى نهاية موسم 2022 أى حتى نهاية الموسم المقبل، فى الوقت الذى يحصل المدرب الجنوب أفريقي على راتب شهرى 120 ألف دولار.

 ومن المقرر أن تمدد إدارة الأهلي عقد موسيماني لمدة موسم إضافي على أن يتم رفع راتبه الشهري لـ150 ألف دولار، فضلاً عن رفع قيمة البنود التحفيزية فى التعاقد.
 
 

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