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إنقاذ 100 شخص من الغرق في مصيف بلطيم بكفر الشيخ (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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زاد الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم الستة بمحافظة كفر الشيخ، ثالث يوم عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة العيد، وتم توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين

وقال العميد هاني محمد عبد القوى رئيس مدينة مصيف بلطيم أنه لا توجد إلى الآن أي حالات غرق منذ بداية احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتم إنقاذ العشرات من حالات الغرق، لعدم اتباعهم التعليمات الخاصة من المنقذين أثناء نزولهم للاستحمام بمياه البحر الأبيض المتوسط.

وأكد عبد القوي، أن قوات الأمن كثفت من تواجدها بمداخل ومخارج مدينة مصيف بلطيم وعلى الشواطئ، لضبط المخالفين وتحرير محاضر لأصحاب الدراجات النارية ومصادرتها، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم تنفيذا لتوجيهات الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال القبطان بحري هشام زكي، المشرف على فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، إن عدد المتواجدين بالمصيف عدد كبير، مؤكدًا أن ما يوجد بالمصيف أكبر عدد يستقبله المصيف في يوم، مشيرًا إلى أنه تم إنقاذ حوالي 100 شخص حتى الآن، ولم يتم نقل أي حالات للمستشفى، مؤكدًا أن استخدام المعدات من لنشات وغيرها قلل من نسب من تعرضوا للغرق.

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