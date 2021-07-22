محمد القاضي يستعد لانشاء موسوعة رياضية متخصصة في عالم كرة القدم





يعكف الناقد الرياضي "محمد القاضي"، على انشاء موسوعة رياضية متخصصة في كرة القدم تشمل على الكثير من الارقام القياسية التى تحققت داخل وخارج المستطيل الاخضر على مستوى الكرة المصرية والعالمية.





ومن المقرر أن تحتوي الموسوعة على وثائق ومعلومات عن احداث وشخصيات كتبت تاريخ كرة القدم منذ نشأتها كذلك معلومات تخض البنية التحتيه الرياضية من ستادات وملاعب وتاريخ انشائها.





وتشمل الموسوعة على قوانين اللعبة ومراحل تطورها وصولًا للتقنيات الجديدة التى ادخلها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرًا.





وقال محمد القاضي في تصريحات خاصة :" أن فكرة انشاء الموسوعة من أجل توثيق تاريخ كرة القدم وخاصة الكرة المصرية، حيث سترصد الموسوعة كيفية دخول كرة القدم في مصر وتطورها في شتى انحاد العالم".



