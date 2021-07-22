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ممر شرفي للاعبي الأهلي قبل لقاء البنك الأهلي

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يٌقيم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي ممرًا شرفيًا إلى فريق النادي الأهلي وذلك قبل المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل.

ويلتقي الأهلي بنظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويٌقيم لاعبو البنك الأهلي الممر الشرقي للاعبي الأهلي وذلك بعد تتويج الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.

وفاز الأهلي السبت الماضي بلقب دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي بعدما سحق فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت بالمغرب.

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