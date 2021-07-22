تعرف على تشكيل الأهلي أمام البنك في مباراة اليوم ببطولة الدوري

يلاقي المارد الأحمر نظيره البنك الأهلي، اليوم الخميس، الموافق الـ22 من يوليو 2021، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ25 بمسابقة الدورى المصري الممتاز في موسمها الحالي.





موعد مباراة الأهلي والبنك





وتنطلق مباراة الأهلي والبنك في تمام الـ7 مساءً على ملعب استاد الأهلي السلام، في بطولة الدوري المصري الممتاز.





تشكيل الأهلي في مباراة اليوم





وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق والذي يضم علي لطفي في حراسة المرمى أمامه معلول وأيمن أشرف وبانون ومحمد هاني، وحمدي فتحي ومحمود عبد المنعم كهربا، والسولية وأفشة وجونيور أجايي في الوسط والهجوم محمد شريف.





تغيير في تشكيل الأهلي





وتشهد مباراة الأهلي المصري والبنك الأهلي، عودة اللاعب محمد هاني للمشاركة أساسياً بعد فترة غياب طويلة شارك خلالها أكرم توفيق أساسياً ولاقى استحسان الجهاز الفني والجمهور.





ترتيب الأهلي





ويحتل الأهلى مباراة البنك الأهلي وهو في المرتبة الثانية من ترتيب الدوري المصري الممتاز وبرصيد 51 نقطة بعد خوضه 23 مباراة فاز في 15 لقاء وتعادل في 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه خمسة مباريات مؤجلة.





عودة الأهلي للمنافسات





ويعود النادي الأهلي للمباريات المحلية من جديد، عقب تتويجه بطلا لدوري الابطال الافريقى على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقى في المباراة التي انتهت للمارد الأحمر بثلاثية نظيفة.



