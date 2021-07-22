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بسبب خلافات مالية.. استمرار حبس متهم بقتل صاحب سوبر ماركت فى حلوان

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس صاحب محل أحذية لقيامه بقتل بقتل صاحب سوبر ماركت بثلاث طعنات متفرقة بالجسم، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وأعترف المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه بالواقعة وقال إنه دائما يشتري مسلتزمات منزله من المجني عليه وكان يتأخر في سداد الفلوس ويوم الواقعة طلب من المجني عليه علبة سجائر ولم يدفع ثمنها فعاتبه المجني عليه بالمبالغ التي عليه سابقا، فقاما باخذ "مفك خياطة" كان بحوزته وطعن المجني عليه ثلاث طعنات حتي لقي مصرعه في الحال.

وفي وقت سابق انتقل فريق من نيابة حوادث حلوان الكلية لمناظرة جثة المجني عليه حيث تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 36 سنة ويرتدى قميص أبيض اللون وبنطلون "جينز " وبها 3 طعنات أثنين بالصدر وطعنة بالقلب أدت إلى نزيف دموى والوفاة فى الحال، وكان يوجد الأداه المستخدمة فى الجريمة " مفك" بجوار الجثة.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفي النصر العمالي، مفاده استقبالها جثة المواطن "أيمن عاشور"، صاحب سوبر ماركت ومقيم بمنطقة كفر العلو.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتي يدعي" مجدي"،بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء قيام المتهم بشراء بعض الأغراض من الضحية، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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