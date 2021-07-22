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الآلاف يتوافدون على متحف الحضارة خلال العيد وسط الإجراءات الاحترازية

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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شهد المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين، حيث توافد الشباب وأرباب الأسر والأطفال والأجانب والعرب على منافذ بيع التذاكر منذ الصباح الباكر للاحتفال بإجازة عيد الأضحى المبارك. 

حيث انتهز عدد كبير من المصريين فرصة إجازة العيد  لزيارة المتخف، والاستمتاع داخل بمشاهدة مقتنياته حيث يتم استقبال الزوار خلال مواعيد العمل الرسمية طوال ايام الاسبوع والتى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء  ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء  وايضا يفتح مساء من الساعة السادسة مساء الى التاسعة مساء 

وحرصت إدارة المتحف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بشكل منضبط من خلال الأفراد المتواجدين على بوابات الدخول .وايضا عدم التكدس داخل القاعات، مع وجود جميع أمناء المتحف خلال فترة الزياره .

واستمتع الزوار بما به من كنوز أثرية ساحرة، وحرص الزوار على زيارة قاعة المومياوات الملكية والتي تحتضن 20 مومياء لملوك وملكات مصر .

ومن الأشياء التي باتت طقسا ثابتا للزوار، حرصهم علي التقاط الصور التذكارية مع مقتنيات المتحف لتخليد زيارتهم له. 

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