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تدشين معموديتي كنيستين في ملوي بمحافظة المنيا

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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دشن نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين معمودية كنيسة القديسين الأنبا كاراس السائح وأبسخيرون القليني بقرية ديرأبوحنس صلى بعدها قداس الأحد الثاني من شهر أبيب بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

كان نيافته قد دشن يوم الأحد الحادي عشر من الشهر الجاري، معمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى القوي بقرية شيبة الغربية، مركز ملوي، تلاها صلوات القداس الإلهي. وتم تدشين المعموديتين بعد توسعتهما وتجديدهما.

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