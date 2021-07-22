Advertisements
تدشين معموديتي كنيستين في ملوي بمحافظة المنيا
الخميس 22/يوليو/2021 - 06:49 م
ماريان ناجى
Advertisements
دشن نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين معمودية كنيسة القديسين الأنبا كاراس السائح وأبسخيرون القليني بقرية ديرأبوحنس صلى بعدها قداس الأحد الثاني من شهر أبيب بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.
كان نيافته قد دشن يوم الأحد الحادي عشر من الشهر الجاري، معمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى القوي بقرية شيبة الغربية، مركز ملوي، تلاها صلوات القداس الإلهي. وتم تدشين المعموديتين بعد توسعتهما وتجديدهما.
كان نيافته قد دشن يوم الأحد الحادي عشر من الشهر الجاري، معمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى القوي بقرية شيبة الغربية، مركز ملوي، تلاها صلوات القداس الإلهي. وتم تدشين المعموديتين بعد توسعتهما وتجديدهما.
Advertisements