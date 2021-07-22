تدشين معموديتي كنيستين في ملوي بمحافظة المنيا



كان نيافته قد دشن يوم الأحد الحادي عشر من الشهر الجاري، معمودية كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى القوي بقرية شيبة الغربية، مركز ملوي، تلاها صلوات القداس الإلهي. وتم تدشين المعموديتين بعد توسعتهما وتجديدهما.

دشن نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين معمودية كنيسة القديسين الأنبا كاراس السائح وأبسخيرون القليني بقرية ديرأبوحنس صلى بعدها قداس الأحد الثاني من شهر أبيب بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.