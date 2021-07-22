بدرية طلبة توجه رسالة حب لـ ياسمين عبد العزيز

تمنت الفنانة بدرية طلبة الشفاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك من خلال رسالة وجهتها لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "طلبة" قائله: "الف سلامة يانورعينى ربنا يقومك بالسلامة لحبايبك ولجمهورك اللي بيحبك وبيدعيلك من قلبه بالشفا وربنا يبعد عنك العين💙".



ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.