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ضحية لقمة العيش.. سقوط فني تكييف وتبريد من الطابق الثالث بإمبابة

الخميس 22/يوليو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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يصارع فني تكييف وتبريد الموت داخل مستشفى القصر العيني إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تنفيذه لأعمال صيانة بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بسقوط عامل من علو.

تحريات المباحث توصلت إلى أنه أثناء عمل مصيلحي الدسوقي صيانة لوحدة تكييف بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط على الأرض.

وأصيب العامل بكسور بالساق والساعد الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام وتحويله إلى قصر العيني.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

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