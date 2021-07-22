الهند: متغير "دلتا" هو السائد بين حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن تحالف من الهيئات الحكومية الصحية في الهند، أن السلالة الهندية المتحورة من الفيروس، والتي تعرف باسم (متغير دلتا) هي السلالة المهيمنة على الحالات الجديدة بين إصابات فيروس "كورونا" في جميع أنحاء البلاد.





وأكد التحالف الطبي، المشارك في تحديد التسلسل الجينومي لفيروس "كورونا"- في تقرير أوردته صحيفة (ذي هيندو) اليوم الخميس، عبر موقعها الإلكتروني- أنه لا يتوفر حاليًا أي دليل على وجود أي سلالة فرعية جديدة من متغير (دلتا) تثير قلقًا أكثر منه.





وأوضح التقرير أنه لا يزال (متغير دلتا) هو السلالة المهيمنة على الحالات الجديدة عبر جميع أنحاء الهند في العينات الحديثة، مؤكدًا أنه انتشر بشكل كبير في عدة دول وأدى إلى ارتفاع كبير في الحالات والوفيات، كما أن الخطر أيضًا يكمن وراء سرعة انتشاره، وأنه يصيب الشباب بشكل أكبر من السلالات الأخرى للفيروس التاجي.





وأضاف أيضَا أن دراسة أجراها المجلس الهندي للبحوث الطبية أكدت أن معظم الحالات السريرية التي حصلت على اللقاح وأصيبت بالمرض ثُبتت إصابتها بـ (متغير دلتا)، ولكن 9.8% فقط من هذه الحالات كانت تتطلب دخول المستشفى، في حين وُجد أن الوفيات كانت محدودة بنسبة بلغت 0.4%.





كما تشير البيانات إلى أن حالات الإصابة بـ (دلتا) تزداد بشكل مرتفع وسريع للغاية مقارنة بمتغير (ألفا) وهو السلالة البريطانية من فيروس "كورونا"، والذي ينخفض معدل الإصابة به جدا في الهند، كما ينخفض، بالمقارنة مع (دلتا)، على مستوى العالم، بحسب التقرير.





وشدد التقرير أيضًا على أن "تدابير الصحة العامة للحد من انتقال العدوى والتلقيح تظل بالغة الأهمية"، مُضيفًا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات من نوع لامدا في البلاد حتى الآن.



