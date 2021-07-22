نجم الزمالك يحسم موقفه من العودة





تلقى مصطفى فتحي، صانع ألعاب نادي الزمالك والمعار إلى سموحة، عرضًا من خلال وكيل أعماله للانضمام إلى صفوف بيراميدز، في الموسم الجديد،د.





يأتي العرض الذي تلقاه مصطفى فتحي بمثابة ثاني العروض المقدمة إليه من أندية الدوري المصري، في ظل رغبة سموحة أيضا في الحصول على جهوده بشكل نهائي من الزمالك.





ومن المقرر أن يحسم مصطفى فتحي وجهته القادمة سواء بالعودة إلى الزمالك أو الانتقال إلى أي من الثنائي بيراميدز وسموحة، وفقا لرؤية إدارة الزمالك.





كما قرر قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، لرغبته فى التركيز على المنافسات القوية التى تنتظر الفريق، سواء فى بطولتي الدورى الممتاز أو كأس مصر.



