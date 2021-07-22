Advertisements

نجم الزمالك يحسم موقفه من العودة

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

تلقى مصطفى فتحي، صانع ألعاب نادي الزمالك والمعار إلى سموحة، عرضًا من خلال وكيل أعماله للانضمام إلى صفوف بيراميدز، في الموسم الجديد،د.

يأتي العرض الذي تلقاه مصطفى فتحي بمثابة ثاني العروض المقدمة إليه من أندية الدوري المصري، في ظل رغبة سموحة أيضا في الحصول على جهوده بشكل نهائي من الزمالك.

ومن المقرر أن يحسم مصطفى فتحي وجهته القادمة سواء بالعودة إلى الزمالك أو الانتقال إلى أي من الثنائي بيراميدز وسموحة، وفقا لرؤية إدارة الزمالك.

كما قرر قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأجيل حسم ملف الراحلين عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى، لرغبته فى التركيز على المنافسات القوية التى تنتظر الفريق، سواء فى بطولتي الدورى الممتاز أو كأس مصر.

أخبار تهمك

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة النارية

منذ ساعة و 24 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ حوالي 6 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"خنقني يا بابا".. والد المتهمة بقتل زوجها في طوخ يحكي تفاصيل جديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - الأهلي يفاجيء موسيماني

منذ ساعة الا ربع

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

04:36 م

عاجل - صفقة الأهلي الذهبية في خطر.. طالع التفاصيل

06:05 م

عاجل - الأهلي يفاجيء موسيماني

06:32 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان