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تطورات مثيرة في مستقبل كيليان مبابي

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية إيطالية أن تطورات مثيرة بشأن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن مبابي يخطط للاستمرار مع باريس سان جيرمان ثم الإنتقال مجاناً إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مبابي يرفض جميع العروض المقدمة من ناديه من أجل تجديد عقده ولذلك قد يضطر باريس سان جيرمان لبيعه في الصيف الحالي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن وسائل إعلام إسبانية كانت قد ادعت أن ريال مدريد سيعلن عن التعاقد مع مبابي في آخر أسبوعين من شهر أغسطس المقبل

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