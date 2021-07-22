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تعرف على تفاصيل مصرع طبيبة بـ 11 طعنة على يد زوجها بالدقهلية

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام طبيب أسنان بقتل زوجته طبيبة بـ ١١ طعنة نافذة، اثر خلافات زوجية، فى قرية شاوه التابعة لمركز المنصورة،بمحافظة الدقهلية حيث تركها وترك أولاده الـ ٣ وفر هاربًا.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من بعض الأهالي بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها مصابة بعدة طعنات أودت بحياتها.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث الي مكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل "ياسمين.ح.ي" 26 سنة، طبيبة، ومقيمة بقرية شاوه التابعة لمركز المنصورة، علي يد زوجها "محمود.م.ع"، طبيب أسنان، ب 11 طعنة نافذة، وتركها وترك أولاده 3 في المنزل وفر هاربًا.


وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري البحث عن الزوج.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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