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التحريات تكشف ملابسات غرق طفل بنهر النيل.. ومحاولات لانتشال جثته

الخميس 22/يوليو/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات غرق طفل بمجرى نهر النيل بمركز منشأة القناطر، وتبين أن طفلا يدعى أمير.م ، 14 سنة، نزل للاستحمام بمجرى نهر النيل رفقة 3 من أصدقائه.

وأشارت التحريات أن الطفل جرفه التيار ولقى مصرعه غرقًا فيما تمكن أصدقائه من الخروج من النيل.

كان لقي طفل مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، اليوم الخميس، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بنهر النيل بمنطقة كوبري الجلاتمة، بمركز منشأة القناطر.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري من نقطة متمركز بمنشأة القناطر.

التحريات الأولية للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، أشارت إلى ان طفلًا مقيم قرية برطس نزل للاستحمام بمجرى نهر النيل هربا من إرتفاع درجة حرارة الجو فجرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، لعدم إجادته السباحة.

ويعمل رجال الضفادع البشرية على تمشيط مجرى نهر النيل بمكان الحادث؛ لانتشال جثة الغريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

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